Céu claro com pouca possibilidade de chuva para esta terça-feira

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão para esta terça-feira (3) é de céu claro e com pouca expectativa de chuva para todo o Estado de Mato Grosso do Sul.

A umidade relativa do ar varia entre entre 35% a 70% em todo o Estado. E a máxima é de 34° C em Corumbá e Porto Murtinho. Na Capital, a máxima é de 29° C com nuvens encobrindo o sol e mínima de 17° C.

Chapadão do Sul, Sete Quedas, Três Lagoas e Dourados fazem mínima de 14° C. Confira como fica o tempo em todo o Estado:





