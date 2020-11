Céu claro e com poucas nuvens neste sabádo

Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com baixa expectativa de chuva no Estado neste sábado (7).

A umidade relativa do ar com variação estimada entre 21% a 60% no MS ao longo do dia. Vento fraco em todas as regiões do Estado. Temperaturas em Mato Grosso do Sul poderão variar entre de 17 °C a 40 °C e na capital variação está estimada em 22 °C a 36 °C.

Veja o mapa:





