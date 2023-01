JD1TV: Céu escurece e "toró" confirma previsão de chuva em Campo Grande

No primeiro dia útil do ano, clima começou quente, mesmo com muitas nuvens na manhã desta segunda-feira (2), mas o tempo "fechou" no início da tarde.



A mudança já era prevista pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) com temperatura máxima estimada em até 27°C em Campo Grande, o tempo é instável em Mato Grosso do Sul com chuva forte. A mudança é devido a chegada de uma nova frente fria.

A combinação de chuva e nebulosidade deve amenizar a sensação de abafamento, exceto nas regiões sudoeste e pantaneira onde os termômetros podem chegar aos 33°C.

Mau tempo já foi relatado por leitores no Centro-Oeste, Los Angeles, Centro, Monte Castelo e Paulo Coelho Machado; confira imagens das ruas



