Pancadas de chuva e rajadas de vento: Confira previsão do tempo para o Natal

O Natal já está chegando, mas para muitas pessoas, seus desejos de aproveitarem as festividades fora de casa podem acabar não sendo atendidas pelo bom velhinho, que entregará céu nublado e fortes ventos para o sul-mato-grossense.

Segundo previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (CEMTEC), boa parte do Mato Grosso do Sul deve esperar pancadas de chuva e fortes ventos para este domingo (24) e segunda-feira (25).

Domingo de véspera

Segundo o órgão meteorológico sul-mato-grossense, o domingo de véspera será marcado por um aumento na nebulosidade, com chuvas de intensidade fraca a moderada, com algumas mais intensas podendo ocorrer.

Também existe a possibilidade de tempestades, acompanhadas de raios, ocorrerem durante a data, com ventos que podem chegar até os 50 km/h, ocasionalmente atingindo velocidades mais altas durante rajadas.

Segunda-feira de Natal

Já na segunda-feira, devido ao avanço de uma frente fria pelo Estado, existe a possibilidade de chuvas intensas, tempestades acompanhadas de raios e fortes ventos, que também podem chegar até os 50 km/h.

Para a data, vale a pena tirar aquela blusinha leve de Natal do armário, já que as mínimas no Estado podem variar entre 21ºC e 24ºC, com máximas que podem chegar até 31ºC em algumas regiões de MS.

