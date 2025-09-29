Chance de chuva se mantém, mas calor pode predominar nesta segunda em MS

A despretensiosa chuva que caiu no domingo em grande parte de Mato Grosso do Sul, poderá continuar nesta segunda-feira (29). Porém, a chance do calor ser predominante continua sendo alta.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), há condições para aumento da nebulosidade ao longo do dia, com possibilidade de chuvas de intensidade fraca a moderada. Em pontos isolados, não se descarta a ocorrência de tempestades, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Essa situação meteorológica é resultado do intenso transporte de calor e umidade, associado à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Em relação as temperaturas, estão previstas mínimas entre 18-20°C e máximas entre 24-32°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 21-26°C e máximas entre 27-35°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 19-24°C e máximas entre 34-37°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 23-25°C e máximas entre 32-34°C.

