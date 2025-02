Chegou chegando: Campo Grande registra chuva nesta terça-feira

Ela veio ai! Moradores de diversas regiões de Campo Grande viram o “dia virar noite” e a chuva chegar, tímida de início, mas ficando mais forte conforme ela caía e acompanhada de trovoada, no final da tarde desta terça-feira (11).

A chuva periódica, no entanto, não é novidade e já estava prevista pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), que apontou para a possibilidade, mesmo que baixa, de chuva em todo o Mato Grosso do Sul.

Apesar da chuva, os moradores da Capital devem esperar mínimas entre 20-22°C e máximas entre 32-35°C, mantendo a tendência de altas temperaturas em certos horários.

