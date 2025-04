Chegou chegando: Capital tem chuva após dia marcado por calor

Após um dia marcado pelo calor e clima abafado, a chuva finalmente chegou em Campo Grande na tarde desta quarta-feira (2), renovando a esperança de um restante de dia mais fresco.

Essa mudança de clima, no entanto, não é novidade e já estava prevista pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), que havia indicado tempo mais estável com sol e variação de nebulosidade, com chance de pancadas de chuva em todo o Estado.

O órgão também havia apontado para a possibilidade de tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Para Campo Grande, a previsão apontou para temperaturas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 29-31°C.

