JD1TV: Chovendo por aí? Campo Grande já registra chuva em várias regiões

Após um aniversário marcado de chuva, Campo Grande enfrentou uma semana de calor e tempo firme, mas a situação mudou nesta quinta-feira (31), com pancadas de chuvas em diversas regiões da Capital.

Com céu nublado, a tarde do campo-grandense começou com chuva na Região Sul e Norte, além da Moreninhas, Tijuca, Lagoa Park, Coophavila, Seminário, Aero Rancho, e região do Centro Oeste.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é que a chuva se mantenha pelo período da tarde, com a noite sendo acompanhada somente por nuvens. Além disso, a Defesa Civil alertou para tempestades hoje.

