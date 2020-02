Choverá forte com trovoadas à tarde na capital, diz Inmet

Campo Grande começa a quinta-feira (20) com previsão de céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas principalmente à tarde, quando chove forte em pontos isolados, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Ainda de acordo com o instituto, na capital os termômetros devem registrar temperatura máxima de 32°C e mínima de 21°C, a umidade do ar varia de 60% a 95%.



Para o Mato Grosso do Sul, Inmet prevê temperatura máxima de 36ºC e mínima em 21°C, com céu parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva e trovoadas isoladas principalmente à tarde, quando chove forte no noroeste, oeste, norte e sul do estado.

