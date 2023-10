Campo Grande registrou chuva 48% acima da média histórica em setembro

Sob influência do fenômeno El Niño no mês de setembro, dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), mostram que Campo Grande foi um dos 12 municípios que marcaram registro de chuva acima da média para o mês em Mato Grosso do Sul.

Campo Grande registrou precipitação acumulada mensal de 109,2 mm, representando 48% acima da média histórica. Ivinhema, Bonito Dois Irmãos do Buriti, Corguinho, São Gabriel do Oeste e Rochedo também estão entre os municípios que tiveram chuva acima da média. A média histórica é referente à estação do INMET referente ao período 1961-1990, logo a média histórica tem como referência os últimos 30 anos.

Nas regiões centro-sul e leste/sudeste ocorreram os maiores acumulados de chuva, variando entre 80-160 mm, representando 100-125% acima do que é esperado.

Enquanto isso, na outra ponta, 32 municípios tiveram chuvas abaixo da média histórica, puxados por Paranaíba que representou volume 73% abaixo da média, com acumulado de 15 mm no mês de setembro.

Nas regiões pantaneira e bolsão, as chuvas variaram entre 0-40 mm, representando 25-50% abaixo do que é esperado para o mês.



Temperaturas

Enquanto uns tiveram calor demais em setembro, outros registraram temperaturas baixíssimas, como Iguatemi que marcou 4,3°C dia 15/09/2023. Já a maior temperatura registrada foi 42,9 ºC nos dias 25 e 26/09/2023 em Porto Murtinho.



A menor umidade relativa do ar registrada em setembro foi de 9% em Rio Brilhante no dia 25/09/2023. A maior rajada de vento observada foi de 109,8 km/h no município de Itaquiraí no dia 04/09/2023.





Umidade



Ainda conforme o Cemtec, em setembro, houve uma intensificação das condições de seca no estado, principalmente nos últimos 3 meses, com destaque nas regiões sudoeste, leste e bolsão, indicando déficit de precipitação.



A região mais crítica do estado segue sendo o bolsão, onde os valores variam entre -0.5 a -1.6. Fazem parte da região do Bolsão o município de Três Lagoas, Santa Rita do Pardo, Brasilândia, Água Clara, Selvíria, Aparecida do Taboado, Paranaíba, Inocência, Cassilândia e Chapadão do Sul.

Umas das situações que contribuem para esses dados, é o El Niño fenômeno de aquecimento das águas superficiais do Pacífico, e possui uma condição menos previsível para o estado, com tendência de aumento das chuvas e padrões de temperaturas mais elevados, no entanto, as condições gerais do clima são determinadas por diversos outros fatores.

