Chuva chega e derruba temperatura em 7ºC na Capital

A previsão do tempo foi certeira nesta sexta-feira (8). Isso porque a chuva e ventania marcaram o início da tarde de hoje. Apesar da chuva rápida, o vento gelado deve persistir até o fim do dia. Com máxima de 32ºC, a temperatura caiu para 25ºC por volta das 15h, em Campo Grande.

Segundo dados divulgados, os quatro cantos da Cidade foram atingidos pelo volume pluviométrico. Na região sul: Jardim Morenão, Pioneiros, Universitário, Jardim Aero Rancho, Jardim Parati, Jardim Botafogo. Também foi registrada chuva forte na Avenida Ernesto Geisel e Avenida Vereador Thyrson de Almeida, e Via Park.

Mais tarde, a previsão aponta que os termômetros podem registrar 24ºC às 18h, 23ºC às 20h, chegando aos 21ºC durante a magrugada.

Já pensando no clima de amanhã, o sábado também promete chuva moderada. No entanto, a máxima pode chegar a 31°C e a mínima deverá ser 23°C.

