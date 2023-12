Chuva chega para refrescar o sábado da Capital

O fim de semana chegou, e junto dele, chuva. O início da tarde (9) do sábado do campo-grandense está sendo marcado por chuvas, trazendo alívio para alguns que sofriam com o calor e estragando os planos de outros.

A chuva já estava prevista por serviços meteorológicos como o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), que alertou para tempestades acompanhas de raios e rajadas de vento, e o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Apesar da chuva, os termômetros devem marcar mínima de 23°C e máxima de 32°C, com a umidade mínima chegando em 50%, enquanto a máxima deve bater 90%.

