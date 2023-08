Chuva com granizo marca fim da manhã de domingo na Capital

A previsão do tempo foi certeira neste domingo (20). Isso porque a chuva com granizo que foi prevista realmente aconteceu. Rápida, mas as pedrinhas de gelo conseguiram surpreender os moradores de Campo Grande no fim da manhã de hoje.

Moradores de diferentes regiões da Capital notaram pedras de gelo durante a chuva.

Taveirópolis, Parati, Jardim TV Morena, Monte Líbano, Rita Vieira, Jacy São Conrado, São Bento e Itanhangá Park foram alguns dos bairros com chuva e granizo.

As pequenas pedras de gelo também fizeram muito barulho ao atingir o para-brisas de carros.

A chuva forte estava prevista por meteorologistas. Além da Capital, cidades do interior também terão um dia instável, com maiores chances de temporais à tarde.

De acordo com o Cemtec, em Campo Grande, o domingo, terá mínima de 18°C e máxima de 26°C.

