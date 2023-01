Chuva dá trégua e máxima deve chegar aos 35°C em MS

A previsão indica tempo firme na maior parte de Mato Grosso do Sul nessa quinta-feira (5), o dia promete ser com sol com máxima de até 35°C. Segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) algumas regiões como o leste, norte e bolsão ainda há possibilidade de chuvas e tempestades.

Em Campo Grande, após uma quarta-feira (4) com pancadas de chuva, o tempo fica firme com algumas nuvens, a temperatura mínima será de 20°C e máxima de até 29°C.

Na região de fronteira com o Paraguai, em Ponta Porã, e na Grande Dourados as temperaturas mínimas ficam entre 18 e 19°C e a máxima de até 29°C.

Na região sudoeste e no Pantanal, a temperatura aumenta um pouco. Em Porto Murtinho e Corumbá, as mínimas variam entre 20 e 23°C e a máxima pode atingir 35°C.

Confira o mapa elaborado pelo Cemtec abaixo:

