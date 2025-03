Chuva deve substituir calor intenso neste domingo em MS

Após dias de calor intenso, Mato Grosso do Sul pode ter um domingo (23) marcado por chuva e instabilidades climáticas.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), há previsão de aumento de nebulosidade e pancadas de chuva de intensidade fraca a moderada em diversas regiões do Estado.

Em alguns pontos, os temporais podem ser mais intensos, acompanhados de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo. Essas condições meteorológicas são influenciadas pelo transporte de calor e umidade, além do avanço de cavados e da atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, que favorecem a formação de instabilidades.

Apesar da previsão de chuva, as temperaturas devem continuar elevadas. Para as regiões sul e sudeste do Estado, os termômetros devem registrar mínimas de 20°C e máximas de 34°C. No sudoeste e no Pantanal, as mínimas serão de 23°C, com máximas de até 34°C.

Nas regiões do bolsão, leste e norte, as temperaturas devem variar entre 24°C e 36°C. Já os campo-grandenses devem enfrentar mínimas de 22°C e máximas de 33°C.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também