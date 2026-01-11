Chuva e calor predominam neste domingo

O domingo (11) será de tempo instável em Mato Grosso do Sul, com sol entre nuvens, aumento da nebulosidade ao longo do dia e possibilidade de pancadas de chuva, que podem ser intensas e acompanhadas de raios e rajadas de vento, segundo a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).



A instabilidade é favorecida pelo transporte de calor e umidade e pela atuação de sistemas atmosféricos sobre a região, com ventos predominantes do quadrante norte, entre 40 e 60 km/h, podendo haver rajadas superiores. Em algumas áreas do estado, os acumulados de chuva podem ultrapassar 30 milímetros em 24 horas.



Em Campo Grande, o dia será marcado por chuvas ao longo do domingo, com temperaturas variando entre 22°C e 29°C.

No interior, a previsão indica mínima de 24°C e máxima de 29°C em Corumbá, com chuva e trovoadas; 23°C a 31°C em Aquidauana, com instabilidade; e 22°C a 28°C em Porto Murtinho, com possibilidade de chuva. Em Coxim, os termômetros devem marcar entre 23°C e 34°C, enquanto Camapuã registra 21°C a 32°C, ambas com pancadas de chuva. No leste do estado, Paranaíba e Três Lagoas podem atingir 36°C, com instabilidade e chuva. Já no sul, Dourados terá temperaturas entre 20°C e 27°C, Ponta Porã entre 20°C e 25°C, e Iguatemi entre 21°C e 28°C, todos com possibilidade de chuva. Em Anaurilândia, a previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 31°C, também com pancadas.



