Chuva extingue focos de incêndio no Pantanal

As chuvas chegaram nessa semana trazendo alivio para as queimadas no estado de Mato Grosso do Sul. As precipitações iniciaram de maneira efetiva com dois dias de atraso de acordo com o previsto pelos meteorologistas, nesta terça-feira (13), as chuvas começaram a cair pelo estado.

Vários focos de incêndio foram extintos com as precipitações que vem ocorrendo nesses últimos dias. O solo seco ainda é propicio para que haja incêndios iniciados por quedas de raios, a estimativa, para que tenha efeito no combate ao fogo, é de que seria preciso uma semana de chuva na região pantaneira para molhar bem o solo.

A previsão é de que as chuvas continuem pelo menos ate o dia 23 de outubro, com média de 50 mm de precipitações. O estado todo esta sobre alerta de tempestade, com ventos fortes e quedas de raios. Com o inicio das chuvas nesse mês de outubro, existe uma expectativa de que se resolvam de vez os problemas dos incêndios.

Atualmente apenas três focos continuam queimando, mesmo que as áreas sejam atingidas pelas chuvas, os bombeiros continuaram nos locais fazendo o rescaldo por mais 48h para que não haja reignição do fogo. O Pantanal foi o bioma brasileiro mais atingido pelas queimadas no ano de 2020.

Em live o Secretario da Semagro Jaime Verruck ressaltou que mesmo com esse alivio ainda haverá autuações e multas para quem iniciar algum foco de incêndio no estado, seja de maneira controlada ou não. A proteção do bioma continuará.



