Chuva foi pequena, mas ocorreu em 21 municípios de MS

O Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), divulgou os dados dos municípios onde houve ocorrência de chuva neste final de semana.



Apesar da queda de temperatura e céu nublado, MS ainda não chegou no período de chuvas significativas que deve se iniciar a partir do dia 27 de setembro.



Em todas as áreas, houveram precipitações de fraca intensidade, porém com acumulados acima de 10 milímetros em algumas cidades.



Confira quais foram as cidades com chuva desde às 00h de sábado (19), até às 14h de hoje.

Dados Estação Guia Clima

Ivinhema: 2,0 mm

Rio Brilhante: 10,7 mm

Dourados: 17,5 mm.

Dados Estações INMET

Corumbá: 1 mm

Miranda: 0.4 mm

Costa Rica: 0.8 mm

Cassilândia: 1.2 mm

Paranaíba: 0.4 mm

Ivinhema: 4.4 mm

Rio Brilhante: 9.4 mm

Amambai: 1.4 no dia 18 de setembro

Ponta Porã: 1.6 mm (houve chuva dia 18 com 0,2 mm – Totalizando 1.8 mm/mês)

Dados Estações Semagro

Nova Alvorada do Sul: 7.4 mm

Angélica: 8 mm

Ribas do Rio Pardo: 0,2 mm

Pedro Gomes: 0,2 mm

Itaporã: 18.6 mm

Laguna Caarapã: 9 mm

Bonito: 23 mm

Aral Moreira: 1.2 mm (houve chuva dia 18 com 3 mm – Totalizando 4,2 mm/mês)

Dados Estações da ANA - Agência Nacional de Águas

Porto Murtinho: 21 mm

Ladário (Base Naval): 0.6 mm

Cassilândia: 3.3 mm

Costa Rica: 3.6 mm

Chapadão do Sul: 0.8 mm

Bonito – Estrada MT-738: 4.2 mm

Corumbá – Porto Esperança: 0.2 mm

Dados Estações do CEMANDEN

Maracaju: 1.4 mm

