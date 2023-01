JD1TV: Chuva forte faz bueiros transbordarem na Capital

A chuva chegou em Campo Grande, e veio forte desta vez, ilhando alguns moradores da Capital em terminais, alagando vias e fazendo bueiros transbordarem devido ao alto fluxo de água.

A chuva, porém, não era novidade para alguns, já que o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de tempestade para boa parte do Estado, incluindo Campo Grande, e a Defesa Civil enviou alerta para a população sobre possível pancada de chuva com risco de queda de granizo e ventos intensos.

Ao JD1 Notícias, leitores enviaram vídeos da chuva, que veio acompanhada dos fortes ventos, no Terminal Nova Bahia, na região norte da Capital, e até mesmo de um bueiro, jorrando água, no cruzamento da avenida Florestal com a rua Cumbaru, no bairro Coophatrabalho, na região do Santo Amaro.

Confira os vídeos:

Cuidados extras na chuva

O Inmet orienta que a população não se abrigue e nem estacione veículos debaixo de árvores, torres de transmissão e placas de propaganda pois há risco de queda, além de descarga elétrica, e se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Em caso de dúvidas ou emergência, é recomendável que se obtenha mais informações junto à Defesa Civil, no telefone 199, e ao Corpo de Bombeiros, no número 193.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também