Chuva intensa: Meteorologia emite alerta para 26 municípios de MS

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu um alerta de chuva intensa que deve começar nesta quinta-feira (21), seguindo até às 10h da sexta-feira (22), para 26 municípios de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o instituto, há possibilidade de chuvas entre 20 e 30 mm/hr, ou até 50 mm ao longo do dia, acompanhadas de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h. Há, ainda, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

No Estado, o alerta segue para os municípios presentes na região leste e centro norte. As cidades que podem ser atingidas são Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Camapuã, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Figueirão, Inocência, Ladário, Miranda, Paraíso das Águas, Paranaíba, Pedro Gomes, Ribas do Rio Pardo, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sonora, Três Lagoas.

Em caso de rajadas de vento, é recomendado que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois existe o risco de queda, além de descargas elétricas. Além disso, não estacionar veículos próximo a torres de transmissão e placas de propaganda.

