Em um dia, Campo Grande registra o maior volume de chuva em MS

Conhecido como um mês de chuvas, janeiro não decepcionou e Campo Grande foi a cidade sul-mato-grossense com maior volume de chuva em um dia , conforme dados do boletim de Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec).

Conforme os dados, choveu durante 23 dias do mês de janeiro na Capital, e apenas em oito não foi registrado chuva. No total foram 342 milímetros de chuva no mês, sendo o dia mais chuvoso, dia 4 de janeiro, quando foram relatadas dezenas de ruas alagadas pela cidade, foram 124 mm em um dia.

A maior média de chuva registrada em MS em um único dia foi em Campo Grande, com 124 mm. A segunda cidade com maior volume de chuva registrado em um dia, sendo 113mm foi em Nhumirim, no dia 3 de janeiro e 105mm em Água Clara também no dia 4 de janeiro.

Para entender o volume de chuva, o cálculo deve ser feito em milímetros e metro quadrado. 1 litro de água subiria até a marca de 1 milímetro. Ou seja, 1 milímetro de chuva equivale a 1 litro de água por metro quadrado. Em um caso onde o volume de chuva registrado é de 342mm, seriam 342 litros de água em cada metro quadrado.

Janeiro também foi um mês menos quente, enquanto que dezembro Campo Grande registrou temperatura média de 31,67°C e máxima de 34,50°C. Janeiro teve média de 23,3°C e máxima de 32°C.



JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também