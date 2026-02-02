Chuva não deve dar trégua nesta segunda-feira em Campo Grande e em boa parte de MS

A chuva intensa marca presença nesta segunda-feira, dia 2, em Campo Grande e em boa parte de Mato Grosso do Sul, devido ao avanço de uma frente fria e o sistema de baixa pressão, entre o Estado, Paraguai e Bolívia.

A Defesa Civil, inclusive, emitiu um alerta referente a chuva, pois o acumulado pode chegar a 100 milímetros ao final do dia na capital sul-mato-grossense.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), devido a essas condições, são esperados acumulados de chuva com valores acima dos 40 milímetros durante o dia, além de ventos de 60 km/h ou mais.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 34°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 23°C e máximas de 36°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 35°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 26°C e a máxima deve chegar a 35°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 22°C e máxima de até 31°C.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também