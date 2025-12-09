Menu
Chuva não deve dar trégua nesta terça e risco de tempestade aumenta em MS

Campo Grande amanheceu com clima chuvoso e deve continuar assim por todo o dia

09 dezembro 2025 - 06h50Luiz Vinicius
Tempo chuvoso em quase todo MSTempo chuvoso em quase todo MS   (Álvaro Rezende)

O clima em Mato Grosso do Sul deve ser de bastante chuva ao longo desta terça-feira, dia 9, em razão de um sistema de baixa pressão que atua formando as condições de instabilidade.

Essa situação ainda que se inicie no Sul do país, pode trazer mudanças significativas no estado, podendo ocorrer tempestades em algumas regiões.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a atuação indireta do ciclone extratropical pode favorecer a formação de chuvas intensas e tempestades, que podem vir acompanhadas de raios e fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 29°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 21°C e máximas de 31°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 21°C e máxima de 29°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 21°C e a máxima deve chegar a 29°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 25°C.

