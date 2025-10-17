Chuva ou calor? Vivendo dilema, frente fria deve chegar a MS nesta sexta

O avanço de uma frente fria deve colaborar diretamente para a instabilidade do clima nesta sexta-feira, dia 17 de outubro, em Mato Grosso do Sul. A possibilidade de chuva e até tempestades devem ajudar a reduzir as altas temperaturas, que estão acima dos 35°C.

Para o decorrer do dia, a tendência é de tempo indica sol entre nuvens, com aumento gradual da nebulosidade ao longo do dia e possibilidade de chuvas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Essa condição meteorológica está associada ao intenso transporte de calor e umidade, em conjunto com a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e o deslocamento de cavados, que favorecem a formação de instabilidades sobre o estado.

Estão previstas mínimas entre 21-23°C e máximas entre 31-34°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões pantaneira e sudoeste, as mínimas devem variar entre 26-28°C e máxima entre 37-39°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte os termômetros devem registrar mínimas entre 22-24°C e máximas entre 32-36°C. Em Campo Grande estão previstas mínimas entre 21-23°C e máximas de até 34°C.

