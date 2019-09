Chuva pode chegar na capital nesta sexta-feira

Pode chover em Campo Grande nesta sexta-feira (20). Segundo a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul, Franciane Rodrigues, o estado pode receber pancadas de chuvas em qualquer lugar, porém isoladas e com acumulados baixos.

Segundo a coordenadora, ao JD1 Notícias, a maior possibilidade de chover se concentra na região sul e sudoeste. Nessas áreas as nuvens de chuva já estão atuando desde a noite de quarta-feira (18).

Há aviso meteorológico na região com formação de possíveis tempestades.

Campo Grande tem previsão de possibilidades de chuvas isoladas neste final de semana. A maior chance de ocorrência está entre esta sexta-feira e sábado (20).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), na capital, as temperaturas variam entre 24ºC e 35ºC.

Deixe seu Comentário

Leia Também