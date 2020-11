Chuva se antecipa em regiões isoladas da Capital

Com leves ventos e céu fechado, chuva se antecipada e pontos isolados de Campo Grande registram rápida queda de água. A previsão era para a retomada de chuvas apenas para o dia 1º de dezembro.

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec) desta segunda-feira (30), informou que haveria baixa expectativa de chuva no Estado, mas que não descartava a possibilidade de chuva em algumas regiões.

Na Capital, bairros como Santa Fé, Monte Castelo, Jardim dos Estados, Batistão, Tarumã e Carandá Bosque, tem registro de chuva passageira. Nos Bairros Coronel Antonino e Vila Nasser, registros de ventos e começo de garoa.

