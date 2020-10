Chuva, vento e raios provocam aviso de tempestade nesta quinta

O clima com temperaturas amenas e chuvas intensas permanece nesta quinta-feira (29), em Campo Grande e segue instável em todo o Mato Grosso do Sul.

A temperatura máxima na capital está estimada em 26°C, e a mínima pode atingir os 19°C durante a noite. Há risco de evento adverso em todo o Estado, como chuvas intensas, raios, ventos fortes e granizo relacionado formação das áreas de instabilidades.

A previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), indica condição de tempo adverso nesta quinta e queda ligeira queda de temperatura na sexta (30).

O céu ficará nublado a encoberto com possibilidade de chuvas em todas as regiões do Estado. Possibilidade de chuvas intensas em todas as áreas neste dia. As temperaturas no MS poderão variar entre de 17 °C a 29 °C.

De acordo com o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos um amplo cavado na média troposfera deverá avançar sobre a Argentina e o avanço deste sistema, combinado com a intensificação do Jato de Baixos Níveis até esta madrugada deverá favorecer a ocorrência de tempestades de forte intensidade no centro-sul de Mato Grosso do Sul.

Entre hoje e amanhã a frente fria deverá se deslocar pelo Sudeste, Mato Grosso e atingir o sul da Região Amazônica, provocando declínio de temperatura.

Confira o clima nas regiões do Estado:

Deixe seu Comentário

Leia Também