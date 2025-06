Chuva, ventos fortes e queda nas temperaturas chegam a MS neste domingo

Neste domingo (8) os moradores de Mato Grosso do Sul devem se preparar para mudanças significativas no tempo. A chegada de uma nova frente fria vai provocar instabilidades em todo o Estado.

A previsão indica tempo nublado durante todo o dia, com períodos de sol entre nuvens em algumas regiões. Estão previstas chuvas de intensidade fraca a moderada, mas não se descarta a ocorrência de tempestades localizadas, acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Os maiores acumulados de chuva podem chegar a 30 mm em 24 horas, especialmente nas regiões sudeste e leste do Estado.

Além das chuvas, a frente fria traz uma leve queda nas temperaturas. No sul e sudeste do Estado, os termômetros devem registrar mínimas entre 14°C e 18°C. Para as regiões sul, cone sul e grande Dourados, a previsão é de mínimas entre 15°C e 18°C e máximas variando entre 21°C e 29°C.

Nas regiões sudoeste e pantaneira, os valores devem oscilar entre 17°C e 23°C nas mínimas e entre 24°C e 31°C nas máximas. Já no bolsão, leste e norte do estado, a temperatura deve ficar entre 17°C e 21°C nas mínimas, com máximas alcançando até 32°C.

Em Campo Grande, a previsão é de mínima de 19°C e máxima de 29°C.

