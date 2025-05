Chuva vindo aí? Chance cresce com avanço de frente fria nesta terça em MS

A meteorologia já deu a dica: pode vir chuva. Mas virá? Só passando pela terça-feira (27) para saber se o prognóstico acertará mais uma vez o tempo em Mato Grosso do Sul. Isso porque também há chances de várias regiões ficarem com o tempo estável.

Conforme o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), esse misto de situações no clima sul-mato-grossense é devido à aproximação e o avanço de uma frente fria, aliado ao transporte de calor e umidade.

Como já dito anteriormente, o frio intenso deve desembarcar de vez durante a quinta-feira (29), mas é na quarta-feira (28) que a situação começa a mudar e justamente pela presença das chuvas, que servirão para quebrar essa massa de ar seco.

Em relação às temperaturas, na terça-feira seguem temperaturas mais altas, com valores entre 28-32°C, principalmente nas regiões norte, bolsão, sudoeste e pantaneira.

Para a quarta-feira, por exemplo, as temperaturas já estarão bem diferentes. É esperado mínimas de 5°C e máximas de somente 26°C em poucas cidades.

