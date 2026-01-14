Chuvas atingem municípios de MS e elevam acumulados nas últimas 24 horas

O volume de chuva registrado em Mato Grosso do Sul nas últimas 24 horas trouxe acumulados significativos em diferentes regiões do Estado, conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Os dados consideram medições atualizadas até 7h45 de terça-feira (14).

Entre os maiores acumulados estão Anaurilândia, na Fazenda Santo André, com 52 milímetros de chuva, seguida por Maracaju, que registrou 47,8 mm, e Bonito, com 45,8 mm. Na Capital, Campo Grande, o acumulado nas últimas 24 horas chegou a 31,6 milímetros, volume considerado relevante para o período e que contribuiu para o aumento da umidade do solo.

Outros municípios também tiveram registros expressivos, como Naviraí, com 20,6 mm, Dourados, com 17,6 mm, e Itaporã, onde choveu 16,2 mm. Sonora somou 13,6 mm, enquanto Aquidauana, na região da Fazenda Barranco Alto, teve 8,6 mm. Em Paraiso das Águas, o acumulado foi de 7,6 mm, e em Nova Andradina, 7,2 mm.

O monitoramento indica que as chuvas seguem distribuídas de forma irregular pelo Estado, reforçando a atenção em áreas urbanas e regiões mais suscetíveis a alagamentos.

