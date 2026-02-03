Chuvas continuam nesta terça e meteorologia fala em riscos de alagamentos em MS

A chuva deve continuar nesta terça-feira, dia 3, em boa parte de Mato Grosso do Sul e a meteorologia fala em chance de alagamentos em decorrência do volume de acumulado de água em algumas cidades.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) aponta que pode haver chuvas acima dos 40 milímetros no decorrer do dia, causando enxurradas e elevação rápida do nível de rios, especialmente em áreas urbanas, regiões rebaixadas e locais com drenagem deficiente

Essa instabilidade no clima é em razão do intenso transporte de ar úmido, configurando um corredor de umidade aliado a passagem de cavados e a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 34°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 34°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 31°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 31°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 27°C.

