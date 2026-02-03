Menu
Menu Busca terça, 03 de fevereiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Clima

Chuvas continuam nesta terça e meteorologia fala em riscos de alagamentos em MS

Situação decorre volume de acumulado de água em algumas cidades

03 fevereiro 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Tempo segue nublado em Campo GrandeTempo segue nublado em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A chuva deve continuar nesta terça-feira, dia 3, em boa parte de Mato Grosso do Sul e a meteorologia fala em chance de alagamentos em decorrência do volume de acumulado de água em algumas cidades.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) aponta que pode haver chuvas acima dos 40 milímetros no decorrer do dia, causando enxurradas e elevação rápida do nível de rios, especialmente em áreas urbanas, regiões rebaixadas e locais com drenagem deficiente

Essa instabilidade no clima é em razão do intenso transporte de ar úmido, configurando um corredor de umidade aliado a passagem de cavados e a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 20°C e máximas podendo chegar a 34°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 34°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 20°C e máxima de 31°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 23°C e a máxima deve chegar a 31°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 20°C e máxima de até 27°C.

Reportar Erro
UNIMED

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Marcello Casal Jr. /Agência Brasil
Cidade
Governo reconhece emergência em cidades do MS após chuvas intensas
Chuva e tempo bastante fechado em Campo Grande
Clima
Chuva não deve dar trégua nesta segunda-feira em Campo Grande e em boa parte de MS
Tempo instável permanece em Campo Grande
Clima
Fevereiro começa com risco de chuvarada e ventania de 60 km/h em MS
Apesar de sol, Campo Grande pode ter chuva
Clima
Avanço de frente fria pode deixar clima instável no sábado em Mato Grosso do Sul
Sol e poucas nuvens em Campo Grande
Clima
Calor se intensifica e pode chegar a 36°C nesta sexta-feira em MS
Sol apareceu, mas tempo amanheceu com várias nuvens
Clima
Meteorologia mantém previsão de chuva em meio a calor nesta quinta em MS
Sol entre nuvens em Campo Grande
Clima
Quarta-feira promete clima instável com sol e chuva em Mato Grosso do Sul
Tempo amanheceu instável
Clima
Chuvas de verão podem trazer alívio no calor nesta terça-feira em MS
Tempo nublado e risco de chuva para Campo Grande
Clima
Segunda-feira começa quente, mas chuva pode aliviar calorão em MS
Sol brilhou logo pela manhã em Campo Grande
Clima
Domingou com muito sol e previsão de tempestade em Mato Grosso do Sul

Mais Lidas

Rariel tinha 26 anos
Trânsito
Motociclista morre ao bater em poste de energia elétrica em Campo Grande
Hélio estava escondido com forte armamento e era acusado de vários crimes
Polícia
Chefão de facção catarinense, 'GG' é preso escondido em 'bunker blindado' em Ponta Porã
Unidade de Pronto Atendimento da Moreninha
Polícia
Rapaz sofre tentativa de homicídio e opta por não passar detalhes a PM na Moreninha
Moradia popular
Cidade
EMHA convoca suplentes para 30 apartamentos no Jardim Antártica