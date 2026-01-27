Menu
Chuvas de verão podem trazer alívio no calor nesta terça-feira em MS

Previsão aponta para máximas chegando a 34ºC em boa parte das cidades

27 janeiro 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Tempo amanheceu instávelTempo amanheceu instável   (Luiz Vinicius)

Embora o clima em grande parte de Mato Grosso do Sul seja de calor nesta terça-feira, dia 27, a meteorologia não descarta a possibilidade das típicas 'chuvas de verão', que poderão vir acompanhadas de raios e ventos intensos.

Por outro lado, as temperaturas máximas estarão em elevação a ponto de se aproximarem aos 34ºC em algumas cidades e a umidade relativa do ar ficando entre 20% e 40%.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), os ventos também estarão em maior evidência, podendo chegar a 50 km/h ou ultrapassarem essa marca.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 21°C e máximas podendo chegar a 34°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 34°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 23°C e máxima de 34°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 21°C e a máxima deve chegar a 347°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 30°C

