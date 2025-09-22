Chuvas e ventos fortes atingem o MS nas primeiras horas desta segunda-feira

Nas últimas horas, o sul de Mato Grosso do Sul foi atingido por chuvas e ventos fortes, conforme previsto pelos alertas emitidos anteriormente. A madrugada desta segunda-feira (22) foi marcada por instabilidade severa em diversos municípios, com destaque para a região de fronteira.

Em Laguna Carapã, as rajadas de vento chegaram a 104,4 km/h, ocorrendo em dois momentos distintos, colocando a cidade entre as mais afetadas. Em Naviraí, os ventos atingiram 86,4 km/h, acompanhados de 7,8 mm de chuva. Já Amambai registrou 44,8 mm de chuva e ventos de 81,4 km/h, enquanto Aral Moreira teve 50,4 mm de chuva e ventos de 85,3 km/h.

A cidade com maior volume de chuva foi Iguatemi, com 53 mm acumulados e rajadas de até 81,7 km/h entre meia-noite e 6h. Em Mundo Novo, os ventos chegaram a 77,4 km/h e o acumulado foi de 27,4 mm. Sete Quedas também registrou 28,6 mm de chuva e ventos de 52,2 km/h às 23h. Em Itaquiraí, os ventos bateram 78,5 km/h com 16,6 mm de chuva.

Outras cidades com registro de vento forte incluem Ponta Porã (70,6 km/h e 29,4 mm de chuva), Itaporã (78,8 km/h e 13,6 mm), Rio Brilhante (58,3 km/h e 10,6 mm), Maracaju (62,0 km/h e 9,4 mm), Bataguassu (57,6 km/h) e Fátima do Sul (65,5 km/h). Os dados reforçam a intensidade da frente de instabilidade que avançou pela região.

Ainda há previsão de chuvas e ventos para Campo Grande, Aquidauana, Ribas do Rio Pardo, Camapuã, Inocência e São Gabriel do Oeste ao longo do dia. Segundo o meteorologista Natálio Abrahão, os alertas emitidos na semana passada já previam a possibilidade de tempestades e agora a tendência é de queda nas temperaturas a partir de amanhã, especialmente no centro-sul do estado.

