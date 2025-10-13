Chuvas e ventos fortes atingiram diversas regiões de Mato Grosso do Sul

As condições de instabilidade previstas para o fim de semana se confirmaram em várias regiões de Mato Grosso do Sul, com registros de chuva volumosa, rajadas intensas de vento e grande incidência de descargas elétricas, segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) e observações do meteorologista Natálio Abrahão.

Entre os municípios mais atingidos pela chuva nas últimas 72 horas, Inocência liderou o acumulado com 73,4 milímetros, seguida de Anaurilândia (71,4 mm), Mundo Novo (69,2 mm), Paranaíba (56,4 mm) e Ivinhema (55,8 mm). Também registraram precipitações expressivas Angélica (51 mm) e Naviraí (49,6 mm). Em contraste, Campo Grande teve apenas 5 mm, enquanto outras cidades do sul do estado, como Ponta Porã e Maracaju, registraram baixos volumes de chuva.

Além das chuvas, as rajadas de vento mais intensas foram observada em Naviraí, com 107,3 km/h, que causou danos em algumas áreas urbanas. Outros municípios também tiveram ventos acima de 60 km/h, como Corguinho (75,2 km/h), Dourados (67 km/h), Laguna Carapã (66,9 km/h), Costa Rica e Rio Brilhante (64,1 km/h), Itaporã (62,6 km/h) e Bataguassu (62,3 km/h).

Conforme o meteorologista Natálio Abrahão, o domingo (12) foi marcado por tempo instável e variações significativas de temperatura. Em Três Lagoas, por exemplo, a máxima não passou de 25°C, uma das mais baixas do estado, enquanto Nova Alvorada do Sul registrou calor intenso de 36,8°C.



Em cidades como Anaurilândia, Angélica e Ivinhema, foram contabilizados milhares de raios, 650, 1.650 e 1.300, respectivamente.

O CEMTEC reforça que as instabilidades estão associadas à atuação de áreas de baixa pressão atmosférica e ao calor, que favorecem a formação de tempestades isoladas, com potencial para chuvas intensas, ventos fortes e descargas elétricas.

Apesar das ocorrências, a tendência é de redução gradual das chuvas e ventos nos próximos dias, com temperaturas em elevação em grande parte do estado.

