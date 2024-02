Chuvas em janeiro ficaram 59% abaixo da média em Campo Grande

O Instituto Nacional de Meteorologia divulgou, nesta sexta-feira (2), o Balanço Climatológico de Campo Grande para janeiro de 2024, que apontou para um mês com chuvas 59 % abaixo da Normal Climatológica (1981 a 2010).

No total, a chuva acumulada no primeiro mês do ano na Capital foi de 92,6 mm, valor relativamente abaixo do esperado se comparado com os 225,4 mm de média. No ano passado, a Capital registrou 328,6 mm de chuva durante o mês de janeiro.

Durante o período, a Cidade Morena registrou uma máxima média de 32,2ºC, encerrando o mês com as máximas 1,5ºC acima da climatologia, que é de 30,7ºC. Durante o mês, a maior alta foi registrada dia 9, e foi de 35,5ºC.

Somente quatro máximas diárias ficaram abaixo dos 30ºC, com a menor sendo 28,2°C, no dia 23.

A média das temperaturas mínimas também apresentou um desvio, ficando 22,1ºC, temperatura 0,9ºC acima da Normal Climatológica para o período, que é de 21,2 °C. A menor temperatura registrada no mês foi no dia 29, quando os termômetros marcaram 17,9ºC.

