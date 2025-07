Chuvas ficam abaixo da média na primeira quinzena de julho em MS

Mato Grosso do Sul apresentou volume de chuva abaixo da média em 52 municípios analisados com a base de dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec). Os municípios como Amambai, Sete Quedas, Aquidauana e Ponta Porã que costumam chegar a 50 milímetro nesse período, não tiveram volume significativo.

A média histórica é baseada nos dados climatológicos da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), referente ao período 1981-2010.



Em Campo Grande o maior registro de precipitação acumulada nos primeiros 15 dias de Julho foi de 2,6 mm observado no pluviômetro automático do CEMADEN representando 93% abaixo da média esperada para todo o mês de Julho.



Quando compara-se a outros pontos de medidas oficiais no município, observa-se que todas as medidas oficiais em Campo Grande, tiveram registro de precipitação acumulada, no período entre os dias 01 a 15 de Julho, abaixo da média histórica.



Confira:





