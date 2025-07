Chuvas ficam acima da média histórica em 27 municípios de MS em junho

As condições meteorológicas observadas pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec) no mês de junho em Mato Grosso do Sul apresentam um comportamento irregular das chuvas no território estadual.



As regiões sudoeste e centro-leste apresentaram anomalias negativas, enquanto as regiões norte, pantaneira, bolsão e o extremo sul apresentaram anomalias positivas, variando entre 75-150 mm o que representa um volume de chuva acima do esperado para o período.

Chapadão do Sul teve 282% de volume de chuvas acima da média. O município que normalmente atinge 20,2mm ao mês, chegou a 77,2. Sete Quedas registrou o maior volume de chuvas do mês 157,4 mm, com uma média 84% acima da normalidade.



Já Dois Irmãos do Buriti teve déficit de 86% no volume de chuva, com registro de 6,4 mm em todo o mês de junho. Dos 47 pontos monitorados no mês de junho de 2025, 27 apresentaram acumulados de precipitação acima da média histórica, enquanto os 20 restantes registraram valores abaixo da média.

