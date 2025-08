Chuvas podem retornar a MS nesta segunda com auxílio de frente fria

A passagem de uma frente fria nesta segunda-feira (4), pode ajudar no retorno das chuvas e de quebrar o clima seco e quente que se instalou em Mato Grosso do Sul.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a previsão indica mudanças no tempo, com aumento de nebulosidade e possibilidade para chuvas, mas não é descarto a chance de tempestades.

Essa configuração atmosférica está associada ao avanço de uma frente fria, combinada ao intenso transporte de ar quente e úmido. Além disso, o deslocamento de cavados e áreas de baixa pressão atmosférica favorecem a formação de instabilidades sobre a região. Os maiores acumulados de chuva são previstos para as regiões sul, sudoeste e sudeste do estado.

Em relação às temperaturas, estão previstas mínimas entre 14-18°C e máximas entre 19-28°C para as regiões sul, cone-sul e grande Dourados. Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas devem variar entre 17-23°C e as máximas entre 22-31°C.

Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas entre 14-19°C e máximas entre 24-32°C. Em Campo Grande são previstas mínimas entre 16-20°C e máximas entre 24-30°C.

