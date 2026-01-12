Menu
Clima

Chuvas seguem presentes e mantém instabilidade em MS nesta segunda-feira

Não está descartada a possibilidade de tempestades em algumas regiões

12 janeiro 2026 - 06h50Luiz Vinicius
Dia começou nublado em Campo GrandeDia começou nublado em Campo Grande   (Luiz Vinicius)

A instabilidade no clima sul-mato-grossense permanece ao longo desta segunda-feira, dia 12, onde o tempo amanhece com possibilidade de sol, mas no decorrer do dia, aumenta-se consideravelmente a chance de chuva.

A tendência do clima é seguir um padrão típico da estação do verão, onde as manhãs iniciam com sol e variação de nebulosidade e entre a tarde e a noite, pancadas de chuvas ocorrem.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), pontos isolados do estado, podem ocorrer chuvas intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento.

Em relação às temperaturas, as regiões sul, cone-sul e a Grande Dourados terão mínimas de 19°C e máximas podendo chegar a 31°C. Enquanto a região pantaneira e sudoeste terão mínimas de 22°C e máximas de 34°C.

Já no norte do estado, a previsão aponta mínima de 22°C e máxima de 32°C. Para o bolsão e o leste de Mato Grosso do Sul, as mínimas ficarão em 24°C e a máxima deve chegar a 32°C, enquanto Campo Grande terá mínima de 21°C e máxima de até 28°C.

