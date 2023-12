Chuvinha dá um "oi" na Capital antes de onda de calor começar

Aparecendo para dar um “oizinho”, pancadas de chuva marcam o final da tarde desta quarta-feira (13) em Campo Grande, acompanhada de rajadas de vento e trovoadas.

A chuva também marca um breve adeus por alguns dias, já que segundo previsões meteorológicas, Mato Grosso do Sul será atingido por uma nova onda de calor, com temperaturas acima dos 40ºC em algumas regiões do Estado.

Em Campo Grande, a situação deve ser mais “tranquila”, com as máximas podendo atingir os 37ºC.

A nova onda de calor deve chegar no Estado por volta de hoje e quinta-feira (14). Ao JD1 Notícias, o meteorologista Natálio Abrahão alertou que esse “vai e vem” entre altas temperaturas e tempestades deve ser comum enquanto o El Niño durar.

