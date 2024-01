Chuvinha e "chuvão": MS tem alertas para tempestade nesta quarta-feira

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta quarta-feira (3), dois alertas de chuvas intensas para boa parte de Mato Grosso do Sul, com previsão de chuvas que podem chegar aos 100 mm/dia e ventos de até 100 km/h

O primeiro alerta, que cobre 44 cidades do Estado, incluindo Campo Grande, aponta a possibilidade de chuvas intensas que podem chegar aos 50 mm/dia, com ventos de até 60 km/h, com uma baixa possibilidade de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

O alerta é para as cidades de Água Clara, Alcinópolis, Anastácio, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Cassilândia, Chapadão do Sul, Corguinho, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Dois Irmãos do Buriti, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Inocência, Jaraguari, Jardim, Ladário, Maracaju, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Paraíso das Águas, Paranaíba, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Selvíria, Sidrolândia, Terenos e Três Lagoas.

Já o segundo alerta, que está ativo em 10 cidades, é um pouco mais grave, com a possibilidade de chuvas, que podem chegar aos 100 mm/dia, e ventos de até 100 km/h. Além disso, a possibilidade de interrupção no fornecimento de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas é maior nessa região.

Esse alerta é válido para as cidades de Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Paranaíba, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso e Sonora.

Em caso de emergência, a população pode entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193.

