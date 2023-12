"Chuvinha" no final da manhã teve ventos de 60km/h na Capital

Uma “mini tempestade” atingiu algumas regiões de Campo Grande no final da manhã desta quarta-feira (20), que veio acompanhada de ventos de até 60 km/h e mais de 44 mm/h em certos bairros da Capital.

Segundo o meteorologista Natálio Abraão, em Campo Grande a chuva chegou em 44,1 milímetros por hora (mm/h) na região do Carandá Bosque, enquanto no Jardim Seminário o registrado foi de 35,5 mm/h. No Santa Luzia, a chuva foi mais "tranquila", com somente 8,2 mm/h.

A Capital não foi a única atingida pela chuva. Corumbá, a maior cidade da região interiorana do Estado, registrou 61,4 mm/h de chuva.

Alerta para mais tempestades

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta de 'Perigo Potencial' de chuvas intensas para todo o Mato Grosso do Sul, com a possibilidade de ventos entre 40 e 60 km/h e o risco de alagamentos e descargas elétricas durante as tempestades.

É recomendado que a população não se abrigue debaixo de árvores, já que existe a possibilidade de descargas elétricas, e nem que se estacione veículos embaixo de placas de propaganda e e torres de transmissão, já que os fortes ventos podem derrubar essas estruturas.

Também é recomendado que, durante a duração da chuva, a população não utilize nenhum aparelho elétrico ligado na tomada.

