“Chuvisco” desta tarde aumentou a umidade relativa do ar na capital

O chuvisco registrado em algumas regiões de Campo Grande nesta terça-feira (27) serviu para aumentar a umidade relativa do ar que chegou 57% nesta tarde. Na segunda-feira (26), o índice foi de 17%.

A coordenadora do Centro de Monitoramento de Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec), Franciane Rodrigues, explica que a "garoa fina" não chegou a ser registradas na estação meteorológica.

Franciane afirma ainda que a partir de quarta-feira (28) as instabilidades começarão a se dissipar deixando céu parcialmente nublado a claro. “Um sistema frontal deve chegar ao estado e mudar as condições de tempo e, no dia 1º de setembro, é esperada a chuva com acumulados significativos para a capital e de forma a abranger todos os bairrros”, informou.

