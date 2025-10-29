Cidade de MS amanhece com 13°C durante chegada de frente fria

A chegada da frente fria nesta quarta-feira, dia 29 de outubro, já provocou mudanças significativas no tempo e nas temperaturas em algumas cidades de Mato Grosso do Sul, como, por exemplo, Aral Moreira, que amanheceu marcando 13,5°C, a menor registrada.

Na mesma faixa de temperatura esteve Sete Quedas, onde foi registrada a temperatura de 13,8°C, nas primeiras horas da manhã desta quarta-feira.

Em outros municípios, a temperatura mínima também foi surpreendente, como Corumbá, que registrou 15,4°C.

Já em Campo Grande, o dia amanheceu gelado, céu bastante nublado e muito neblina. Os termômetros ficaram na casa dos 18,9°C, segundo dados do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima).

Para essa quarta-feira, dia 29 de outubro, por exemplo, o Cemtec explica que há maior probabilidade de chuvas e ocorrências de tempestades.

Assim, o clima ficará mais fechado, com poucas aberturas de sol e variação de nebulosidade, podendo ter chuvas a qualquer momento do dia. Tudo isso é decorrente do avanço dessa frente fria.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também