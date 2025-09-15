Cidade do Mato Grosso do Sul bateu 41°C no domingo

O domingo (14) foi marcado por altas temperaturas e baixa umidade do ar em diversas cidades de Mato Grosso do Sul, segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec). O município de Porto Murtinho (Fazenda São Luís) registrou a temperatura mais alta do estado, com os termômetros chegando a 41,7°C.

Outros três municípios, Coxim, Aquidauana, Pedro Gomes passaram dos 40°C.

Outro destaque foi Corumbá (Fazenda Campo Zélia), que apresentou a maior amplitude térmica do dia: 25,6°C, com mínima de apenas 13,5°C e máxima de 39,1°C.

A menor umidade relativa do ar foi registrada em Aquidauana, com apenas 12%, valor considerado crítico para a saúde e que exige cuidados como hidratação constante e evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

As condições climáticas reforçam o alerta para o risco de queimadas e problemas respiratórios.

