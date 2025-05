Cidade mais fria do estado registrou 2,6°C nesta madrugada

O ar polar que influencia na queda acentuada nas temperaturas na região sul do Brasil, e também começa a influenciar o clima em algumas partes do Mato Grosso do Sul. Nesta madrugada (29), Corumbá foi a cidade mais fria do estado, registrando 2,6°C.

Conforme dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), pelo menos oito cidades registraram temperatura abaixo dos 5°C, entre elas Iguatemi, Ponta Porã, Dourados, Bonito e Maracaju.

Campo Grande, capital do Estado, chegou a 6,6°C, mas conforme o Climatempo, o pico de queda de temperatura ocorrem na madrugada ou nas primeiras horas da manhã da sexta-feira (30) ou do sábado (31), quando a cidade pode registrar entre 4°C e 6°C.

