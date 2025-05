Cidades de MS têm alerta para chuva com ventos de até 100 km/h

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, nesta sexta-feira (9), dois alertas de chuvas intensas para Mato Grosso do Sul, com um deles - que atinge 48 municípios - apontando para a possibilidade de ventos de até 100 km/h.

Segundo o órgão, existe a possibilidade de chuva entre 30 e 60 mm/h ou 50 e 100 mm/dia, acompanhada de ventos intensos, entre 60 e 100 km/h, com a possibilidade de queda de granizo nos seguintes municípios:

Amambai, Anastácio, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Caarapó, Caracol, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jardim, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Novo Horizonte do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Rio Brilhante, Sete Quedas, Sidrolândia, Tacuru, Taquarussu, Terenos e Vicentina.

Já o segundo alerta, que afeta 20 municípios - incluindo alguns já sob área de outros alertas -, aponta a possibilidade de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos que podem chegar aos 60 km/h.

Anaurilândia, Angélica, Aquidauana, Batayporã, Campo Grande, Corguinho, Corumbá, Dois Irmãos do Buriti, Ivinhema, Jaraguari, Jateí, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rochedo, Sidrolândia, Taquarussu e Terenos.

É recomendado que a população não procure abrigo debaixo de árvores durante a tempestade, já que podem ocorrer descargas elétricas, e que não estacionem veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda, que podem vir a cair devido a intensidade dos ventos.

Em caso de emergência, é possível entrar em contato com a Defesa Civil pelo telefone 199 e com o Corpo de Bombeiros no telefone 193.

