JD1TV: Especialistas falam sobre alimentação e risco de parada cardíaca no 'calorão'

Com a onda de calor que chegou ainda no inverno e deve permanecer nesse início de primavera, em todo o Brasil, Mato Grosso do Sul não ficou de fora e estado já registrou até 43°C, é necessário ficar muito atento a saúde, pois a exposição ao sol ou calor intenso podem desencadear sérios riscos à saúde.



O Dr. Alexandre Moretti de Lima, médico responsável Clínico pelo Ceatox MS e Professor Adjunto em Dermatologia pela UFMS, ressalrou o cuidado redobrado com idosos e crianças que tem a pele mais fina, logo podendo sofrer mais danos. Evitar sair nos horários de picos de raios ultravioleta (UV), das 10h às 16h. também é recomendado.

O profissional também alerta para riscos cardíacos. "Quando a gente acaba trasnpirando muito, uma sudorese excessiva, perdemos sais, sódio, e líquido pela pele e pode levar a distúrbios hidroeletrolíticos, alterações cardíacas inclusive até parada cardíaca".

Já o nutricionista da Secretaria de Estado de Saúde, Anderson Holsbach da Coordenadoria de Doenças Crônicas, recomenda o consumo de água constantemente e evitar ingestção de alimentos ultraprocessados ou gordurosos que podem gerar mal-estar. Assista:





