Clima ameno freia calorão e previsão indica mais chuva para MS nesta segunda

A segunda-feira (9) começou com um clima mais ameno em Campo Grande e também em Mato Grosso do Sul. A mudança climática, provocada pelas chuvas, deram uma amenizada no forte calor que fazia nos últimos dias.

A previsão meteorológica ressalta que existe a possibilidade de mais chuvas ao longo do dia e o clima se manter com temperaturas abaixo dos 30°C em várias regiões.

Há ainda a possibilidade de queda de granizo, em especial na região sul.

Para essa segunda, a previsão é que os termômetros variem entre os 16°C e 33°C nas regiões sul e leste do Estado, enquanto no norte, Bolsão, Pantanal e sudoeste, deve ficar entre 18°C e 38°C.

Já em Campo Grande, a previsão é de temperatura mínima na casa dos 19°C, enquanto a máxima fica nos 34°C nesta segunda. A situação deve perdurar até o início de terça-feira (10), quando entre a tarde e quarta-feira o tempo volta a ficar estável, com sol e pouca nebulosidade.

