Clima ameno predomina em Campo Grande e MS ainda pode ter chuva no sextou

A sexta-feira (28) começou com um clima mais ameno em Campo Grande e grande parte das cidades de Mato Grosso do Sul. Apesar das mínimas mais agradáveis, as temperaturas podem subir ao longo do dia, embora ainda exista chance de pancadas de chuvas para algumas áreas.

Mesmo com o tempo mais aberto e o sol aparecendo, a capital sul-mato-grossense amanheceu com os termômetros marcaram 17°C e a máxima não deve ir tão longe, chegando aos 27°C.

O Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) destaca que as temperaturas estarão em gradativa elevação, com clima mais ameno ao amanhecer, e ao longo do dia, atingem temperaturas máximas de 31°C no Estado.

Em Dourados, o céu terá muitas nuvens, mínima de 16ºC e máxima de 26°C. Os termômetros de Ponta Porã estarão com mínima de 16°C e máxima de 25°C.

As temperaturas atingem a casa dos 30ºC nas regiões Sudoeste, Pantanal e no Norte de Mato Grosso do Sul. Porto Murtinho terá mínima de 17ºC, Aquidauana com 18ºC e Corumbá com 22ºC; as máximas nessas cidades registram 30ºC.

No Norte, Coxim terá mínima de 20ºC e máxima de 31ºC; Camapuã com mínima de 18ºC e máxima de 28ºC.

